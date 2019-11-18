Махачкала, , 12:30 — REGNUM Конфликт представителей двух семей из Махачкалы обернулся трагедией: один человек погиб, еще трое получили ранения. Отец и сын теперь предстанут перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, 42-летний житель Махачкалы узнал, что его дочь в одной из социальных сетей переписывается с молодым человеком. Этим оказались крайне недовольны как он сам, так и его сын. Днем 31 декабря 2018 года строгий отец позвонил избраннику своей дочери и, угрожая убийством, потребовал встречи.

В этот же день стороны конфликта встретились на одной из улиц Махачкалы, куда молодой человек приехал с родственниками. Обвиняемые, «имея умысел на убийство двух и более лиц», избили одного из своих оппонентов, еще троим нанесли ножевые ранения. Один из пострадавших скончался, остальным удалось убежать.

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