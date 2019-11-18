Рига, , 12:26 — REGNUM Средний возраст жителя Латвии составляет 44 года. По сравнению с 1990 г. он состарился на 10 лет. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на исследование Евростата «Ageing Europe».

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогнозы Евростата в отношении Латвии неутешительны. К 2050 году средний возраст жителя страны может составить 47 лет. Старение населения, начиная с 1990 г., характерно для Европы в целом. Быстрее всего удельный рост пожилых людей растёт в Италии и Португалии.

В возрастной группе старше 65 в Латвии наблюдается существенный половой дисбаланс. Женщин в 1,7 раз больше мужчин. «Среденеевропейская» пропорция 1,3.

Основная цель исследования «Ageing Europe» выявить и определить основные социальные проблемы, оценить демографические факторы и посмотреть на общую картину в ЕС.