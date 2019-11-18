Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM В Бурятии предложили выдавать деньги на покупку или строительство жилья вместо положенных по закону земельных участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, предложение было выдвинуто на заседании Совета представительных органов МСУ при Народном Хурале.

Согласно республиканскому закону, участки должны быть обеспечены водой, электричеством и дорогами, что является проблемой в некоторых сельских районах. К примеру, в Тункинском районе, территория которого полностью входит в состав нацпарка, вопрос требует решения на федеральном уровне. Между тем, работы по подготовке участков требуют больших средств, которых в местных бюджетах нет.

«В очереди на получение участка по республике состоит 7037 семей, из них 4277 семьей — в Улан-Удэ. Из-за ограниченности земельных ресурсов выделение участков для многодетных семей стало острой проблемой. В 2019—2021 годах запланировано предоставление соответственно лишь 100, 90 и 80 земельных участков», — сообщили в заксобрании.

Напомним, аналогичный закон о предоставлении участков многодетным семьям есть и в Якутии. Но как сообщало ИА REGNUM, там также льгота фактически не действует из-за отсутствия свободных земель.

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