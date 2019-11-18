Куса, Челябинская область, , 12:25 — REGNUM В южноуральском посёлке Движенец чиновники с июня не могут ликвидировать свалку, на которой размещаются люминесцентные ртутьсодержащие лампы. Опасный объект находится возле недостроенного молокозавода, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отходы относятся к первому классу опасности. Посёлок находится на территории Кусинского городского поселения. Местный прокурор ещё в июне направил мэру представление, в котором потребовал убрать свалку. Но, по данным прокуратуры, мер к этому пока не принято.

В связи с тем, что подвижек в этом вопросе нет, прокурор обратился в суд. Он требует обязать чиновников ликвидировать свалку.