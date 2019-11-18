Москва, , 12:25 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что в студенческом общепите и на 200 рублей можно нормально поесть, но лично сам он понимает, почему люди постарше в этом вопросе «рассуждают по Достоевскому». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM опрос, который показал что четверть граждан России недовольны своим питанием в течение рабочего дня, он пояснил:

Крестьяне. Обед. 1914

«Работа в вузе даёт преимущество в части регулярного питания — есть столовая, и не одна, есть студенческие кафе. В основном, конечно, для студентов, но и преподавателям достается. Причем качество питания контролируется, цены невелики, что тоже важно. Но, как правило, столовые в вузе открыты для посещения извне, и в них всегда немало офисных работников. Рангом, конечно, пониже. В студенческом общепите и на 200 рублей можно поесть, в простых кафе бизнес-ланч начинается в среднем от 300−350 рублей. Это для Москвы вполне терпимо. Однако для тех, кто за обедом решает деловые вопросы цена вопроса от 600−700 рублей.

За эту цену можно получить уже нормальные условия для общения. Но это все, конечно, для тех, кто работает по графику. А те, у кого дедлайн каждый час, конечно, обходится в лучшем случае доставкой еды (весьма разнообразной), или перекусом на рабочем месте. Дело, повторюсь, не в деньгах, а в стиле работы и жизни. Молодежь, естественно, относится к этому вопросу легкомысленно, а люди постарше, в любом звании и положении, рассуждают по Достоевскому: пусть мир провалится, лишь бы мне чаю попить. И теперь я понимаю, что они правы!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса компании HeadHunter выяснилось, что четверть россиян недовольны своим питанием в течение рабочего дня. Поэтому многие обедают на работе принесённой из дома едой, а около трети ходят в ближайшие кафе.

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