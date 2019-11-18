Москва, , 12:23 — REGNUM Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в центре европейской части страны обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать теплую погоду, однако север уже находится под действием холодных циклонов.

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Так, в середине текущей недели в Архангельской области и Коми ночью температура воздуха понизится до — 21 градуса, днем ожидается до — 12. В Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и похолодание. Ночью температура понизится до — 29 градусов, днем — до — 21.

Как сообщало ИА REGNUM, со вторника, 19 ноября, в Новосибирской области ожидается похолодание до — 15 °C, при прояснениях до — 23 °C, по северо-западу до — 30 °C. Будет облачно, снег, метели, на дорогах местами гололедица. В среду, 20 ноября, в регионе морозы усилятся до — 25 °C, местами до — 30 °C, по северу до — 35 °C. А в четверг, 21 ноября, до — 31 °C местами до — 36 °C.

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