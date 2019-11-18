Москва, , 12:23 — REGNUM В районе Печатники остановлены работы по строительству участка Юго-Восточной хорды Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местный активист Екатерина Максимова.

По её словам, строительство было приостановлено 14 ноября. Причиной стало отсутствие разрешительных документов на строительство. В тот день к месту работ пришла большая группа местных жителей. Также прибыла полиция, которая на основании обращения жителей попросила убрать технику и прекратить работы.

«Там разбили большой строительный городок. Когда мы пришли, велись земляные работы, работал огромный кран. Мы их тогда остановили. Но вот сейчас мы наблюдаем и какое-то движение там происходит. Никаких активных работ мы не увидели, но рабочие там ходят и техника стоит», — отметила Максимова.

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