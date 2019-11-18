Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечат память Героя России воина-десантника легендарной 6-й роты Дмитрия Петрова. Бюст военнослужащему установят в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«В донской столице есть улица имени Дмитрия Петрова. В школе, где учился Герой России, и во Дворце творчества детей и молодежи, где он посещал кружок «Юный летчик», установлены мемориальные доски. В клубе и одном из классов школы оборудованы уголок памяти и музейная комната, где представлены экспозиции о жизни и подвиге воина», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою с отрядом боевиков 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции. В бою из 90 десантников выжили только шестеро. За проявленное мужество и героизм бойцы были удостоены звания Героя России и награждены орденом Мужества. Большинство из них — посмертно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2020 году в России состоится ряд памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников.