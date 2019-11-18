Белград, , 12:18 — REGNUM Президента Сербии Александра Вучичича после курса лечения выписали из Военно-медицинской академии в Белграде. Об этом 18 ноября сообщил телеканал РТС.

По данным журналистов канала, состояние главы республики стабилизировалось, но ему рекомендовано сократить рабочие нагрузки. Сам Вучич заявил, что намерен приступить к исполнению обязанностей уже сегодня, в понедельник.

Сообщается, что президент Сербии почувствовал ухудшение состояния здоровья 15 ноября и обратился к медикам.

Напомним, 15 ноября у Вучича состоялась встреча с делегацией Европарламента.

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