Москва, , 12:11 — REGNUM Большинство жителей России (62%) одобряют деятельность президент РФ Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Не могут сказать о нем ничего плохого 30% опрошенных, вызывает симпатию у 24%, восхищаются Путиным 8% респондентов.

Нейтральное, безразличное отношение к главе Российского государства у 15% граждан РФ, настороженное, выжидательное — у 8%. Не могут сказать ничего хорошего о Путине 8%, вызывает антипатию у 3% респондентов.

Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года. Опрошены 1616 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.

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