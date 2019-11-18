Санкт-Петербург, 18 ноября 2019, 12:13 — REGNUM Мариинский театр сообщил о кончине 17 ноября старейшего солиста балета Владимира Лопухова.
Лопухов умер после тяжелой продолжительной болезни на 76 году жизни.
Владимир Лопухов был сыном классика советского балета, художественного руководителя балета Кировского (ныне Мариинского) театра Федора Лопухова.
«Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким. Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее», — заявили в театре.