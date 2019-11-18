Томск, , 12:07 — REGNUM В администрации Томской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Соответствующее распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года» подписал губернатор Сергей Жвачкин.

Кроме того, Жвачкин рекомендовал поступить аналогичным образом исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в обладминистрации.

По словам губернатора, такое решение он принял «по многочисленным просьбам женщин», на чьи плечи обычно ложится «основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие новогодние каникулы сократились на два дня по сравнению с 2019 годом. Дело в том, что 30 и 31 декабря 2019 года выпадает на понедельник и вторник (в 2018 году эти дни выпали на выходные).

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