Нью-Дели, , 13:32 — REGNUM 18 ноября в индийском Дели возобновились студенческие протесты. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», демонстранты из Университета Джавахарлала Неру устроили марш на парламент Индии, однако были остановлены полицией.

Участники демонстраций утверждают, что своими протестами они намерены привлечь внимание парламентариев к своим проблемам. В частности, студенты выступают в поддержку доступного образования и против повышения платы за обучение и общежитие. Полиции удалось остановить толпу демонстрантов в одном километре от ворот парламента Индии. Лидер профсоюзного движения Университета Джавахарлала Неру Айше Гхош была задержана органами охраны правопорядка за организацию протестов. Для нормализации ситуации в районах демонстраций были введены в действие положения статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Индии, согласно которой на данной территории запрещается собираться в группы более четырёх человек.

Напомним, что студенты Университета Джавахарлала Неру, одного из самых престижных высших учебных заведений Индии, вышли на улицы Дели 11 ноября после троекратного повышения платы за студенческие общежития, а также ужесточения комендантского часа и требований к внешнему виду. 13 ноября протесты обучающихся были приостановлены после известий о том, что администрация Университета Джавахарлала Неру отменила повышение взимаемых сборов и представила новую инициативу по материальному обеспечению студентов из малоимущих семей.