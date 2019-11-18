Москва, , 12:07 — REGNUM Сообщения о следственных действиях в офисах бюджетной авиакомпании «Победа» не соответствуют действительности. Об этом сообщил 18 ноября ТАСС источник в авиакомпании.

«Никаких обысков в «Победе» не было и нет», — сказал собеседник агентства.

Публикация об обысках в офисах «Победы», которые якобы провела транспортная прокуратура, появилась ранее в канале «Незыгарь» в Telegram. Утверждалось, что обыски состоялись на прошлой неделе, а их причиной стал «набор проколов и ошибок» руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, входящая в группу «Аэрофлот» компания «Победа» не раз вызывала нарекания со стороны надзорных органов. Так, ранее Ространснадзор зафиксировал нарушения авиационных правил и правил перевозки ручной клади.

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