Париж, , 12:18 — REGNUM Сборные России и Украины выбыли из киберспортивного онлайн-чемпионата StarCraft II: NationWars 2019. Об этом сообщил сайт cybersport.ru 17 ноября.

Обе команды проиграли во второй стадии группового этапа. Сборная Россия уступила геймерам из Канады и Тайваня, а сборная Украины — командам из США и Нидерландов.

Напомним чемпионат StarCraft II: NationWars 2019 проводится с 30 сентября по 8 декабря 2019 года. Призовой фонд соревнования — $40 тыс.

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