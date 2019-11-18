Кобани, Сирия, , 12:03 — REGNUM Восьмое совместное патрулирование начали 18 ноября военнослужащие из России и Турции на территории Сирии вдоль северной границы. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны РФ.

Сообщается, что патруль начал работу недалеко от города Кобани. В состав колонны входят по четыре бронеавтомобиля с российской и турецкой стороны, на которых находятся в общей сложности 50 военнослужащих. Патруль сопровождают вертолеты российских ВКС, а также наблюдение осуществляется с помощью беспилотника «Орлан-10».

Как передавало ИА REGNUM, совместное патрулирование проводится в соответствии с договорённостями между Анкарой и Москвой. Обе стороны подписали документ в Сочи.

Стоит также отметить, что ранее российские военнослужащие заняли бывшую военную базу армии США в городе Метрас, недалеко от Кобани.