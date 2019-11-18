Пекин, , 11:45 — REGNUM В обще сложности 334 тыс. жителей провинции Хэйлунцзян были выведены из нищеты с 2017 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на июль 2019 года количество бедных жителей провинции составило лишь 0,65% от общей численности населения региона. За прошедшие два года 1678 из 1778 бедных деревень Хэйлунцзяна были выведены из нищеты. Сейчас все деревни имеют доступ к удобному транспортному сообщению, интернету, кабельному телевидению, а также медицинской помощи и местам культурного досуга.

Напомним, что Китай задался целью к 2020 году закончить строительство общества с умеренным достатком населения во всех аспектах. Для этого необходимо искоренить нищету в самых серьезных ее проявлениях.