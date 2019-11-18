Копенгаген, , 13:27 — REGNUM В одной из гимназий датского города Лемвиг со следующего учебного года ученики смогут выбрать предмет, посвященной изучению и анализу климатических изменений. По мнению директора образовательного учреждения Бо Ларсена, «перемены климата являются важнейшей проблемой современности».

«Ученики должны иметь более широкое представление о происходящих климатических изменениях, об их масштабах и скорости, а также о том, какие меры можно предпринять, чтобы это остановить», — рассказал директор. Данный предмет будет разработан гимназией совместно с преподавателями Орхусского университета, университетского колледжа «ВИА» и Климатория Лемвига. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Причина введения предмета, посвященного климатическому анализу, по словам Бо Ларсена, проста. «Мы работаем с будущими поколениями — мы их обучаем. Говорят, что перемены в климате являются вызовом нашего времени, поэтому мы намерены подготовить молодых людей к этому, а также рассказать о карьерных перспективах в этой области», — отметил директор.