Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило из Германии привезли смеющихся кукабарр.

«Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, — говорится на странице зоопарка в социальной сети. — Кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот».

По словам заведующей отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елены Мелешко, когда сотрудники зверинца впервые услышали «смех» птиц «немного опешили», хотя и знали о нём.

«Кукабарры плотоядны. Мы кормим их мясом. Пока птицы находятся на карантине. Позже посетители смогут их увидеть и услышать», — рассказала Мелешко.

В Новосибирском зверинце отметили, что в зоопарках кукабарры содержатся редко, а Новосибирск получил их впервые.