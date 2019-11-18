Редмонд, США, , 12:17 — REGNUM Глава игровой студии Xbox Фил Спенсер заявил, что облачные потоковые сервисы для гейминга ещё долгое время не смогут стать массовыми. Об этом сообщалось на сайте BBC 17 ноября.

По мнению Спенсера, в ближайшие годы геймерам стоит продолжить играть на PC и консолях. Стоит отметить, что своё заявление глава Xbox сделал всего за два дня до старта облачного сервиса Google Stadia.

Напомним, у Xbox есть своя платформа для удалённого запуска игр под названием Project xCloud. Она находится на стадии открытого бета-тестирования.

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