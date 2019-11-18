Копенгаген, , 11:39 — REGNUM Полиция западного округа датской столицы расследует инцидент со стрельбой, который произошел вечером 17 ноября в центре пригорода Исхоя. В настоящее время правоохранительные органы не обладают информацией о том, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил дежурный полицейский Мортен Стеен.

«Мы нашли одну гильзу на улице, поэтому так или иначе стрельба была. Однако сообщений об этом эпизоде поступило не много. По всей видимости, никто не пострадал», — заявил полицейский. Стеен также добавил, что специалисты закончили свою работу рано утром 18 ноября. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Гильзу обнаружили на улице Стенгордс Але, неподалеку от жилого района Огорен. По словам Стеена, в этой части города не наблюдается никакой излишней преступной активности. К настоящему моменту полиция Копенгагена никого не задержала.