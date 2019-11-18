Харбин, Китай, , 11:30 — REGNUM Все автомагистрали провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая были закрыты после того, как снежная буря обрушилась на регион после обеда 16 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

В местном метеорологическом департаменте сообщили, что снегопад продолжится и усилится, в связи с чем был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности вместо «желтого». В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где за оранжевым следует только красный по мере возрастания угрозы.

Из-за снегопада были отменены или отложены рейсы из Харбинского международного аэропорта «Тайпин». Сотни автобусов прекратили курсировать между столицей региона городом Харбином и другими городами. Власти занимаются борьбой с разгулом стихии.

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