Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Чувствительные морозы ударят по Ростовской области в период с 20 по 24 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России, передаёт ИА REGNUM.

Согласно прогнозу синоптиков, похолодание ожидается в середине недели. В дневные часы 21 ноября температура воздуха составит минус 1 градус. В последующие дни столбики термометров поднимутся до +2 градусов. При этом поднимется сильный ветер — до 9 метров в секунду.

В ночь на 21 ноября после полуночи ожидается снижение температуры воздуха до минус 6 градусов. В ночь на 22 ноября — до минус 7 градусов. Плюсовых температур в ночные часы пока не ожидается.