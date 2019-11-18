Тула, , 11:26 — REGNUM 261 дело об административном правонарушении возбуждено после проверок специалистами Тульского территориального управления Роспотребнадзора организации питания в школах и детсадах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 ноября.

Всего в январе — сентябре сотрудники ведомства провели 203 проверки в отношении общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в части организации питания. При проверках было отобрано более 800 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели.

В результате выявленных нарушений санитарного законодательства возбуждено 261 дело об административном правонарушении. В числе основных нарушений — нарушение условий хранения продуктов, нарушение товарного соседства, несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием, нарушение сотрудниками личной гигиены, некачественная уборка помещений.