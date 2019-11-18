Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Компания Google добавила ещё 10 игр в стартовую линейку своего сервиса Stadia. Об этом сообщил канадский журналист Джефф Кейли на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1196244423006277632

Теперь пользователи Google Stadia смогут поиграть в Final Fantasy XV, Grid 2019, Metro Exodus и другие проекты. Старт платформы состоится 19 ноября 2019 года.

Напомним, Stadia — это облачный игровой потоковый сервис от компании Google. С его помощью геймеры смогут запускать игры на любом PC без предварительной установки.

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