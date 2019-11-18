Копенгаген, , 11:19 — REGNUM Композитор Assassin's Creed II Йеспер Кюд 17 ноября опубликовал на сервисе SoundCloud подборку композиций, которые не вошли в финальную версию игры. В его «плейлист» вошли 17 треков.

Кюд выложил композиции из игры в честь 10-летия Assassin's Creed II. Релиз проекта состоялся 17 ноября 2009 года.

Напомним, Assassin's Creed II — это приключенческая игра, события которой разворачиваются в Италии во время эпохи Возрождения. Проект получил высокие оценки от игроков и критиков.

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