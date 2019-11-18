Москва, , 11:11 — REGNUM В Госдуме просят главу ФАС Игоря Артемьева и мэра Москвы Сергея Собянина повысить стоимость платной парковки для водителей каршеринга, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Соответствующие письма направили депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

«В рамках возможных мер по разгрузке парковочных пространств и обеспечение равного доступа к ним просим выразить позицию ФАС России относительно возможного перевода компании каршеринга на обычную систему оплаты парковок, уровня их в правах и обязанностях с обычными, лишённым каких бы то ни было привилегией автовладельцами», — пишут парламентарии.

Авторы уверены, что реализация предложения позволит, «во-первых, устранить существующие необоснованные дисбаланс в предоставлении льгот и преференций определенной категории транспортных средств при оплате парковочных мест и, во-вторых, лишить операторов системы каршеринга фактически монопольного права на пользование указанными льготами».

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга будет работать с 11 по 25 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

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