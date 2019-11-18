Москва, , 11:09 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ намерено к 2025 году обновить правовую, организационную и техническую база государственного регулирования в сфере миграции. Об этом говорится в статье замглавы МВД Александра Горового для журнала «Полиция России».

«К 2025 году будет полностью обновлена правовая, организационная и техническая база государственного регулирования в сфере миграции», — говорится в статье.

Отмечается, что это поможет обеспечить необходимые условия для содействия ускоренному развитию страны, сохраняя «для общества и государства безопасность, оберегая материальные и культурные ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об упрощённом получении вида на жительство в РФ. Это касается граждан Украины, «постоянно проживавшие на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории РФ».

Кроме того, вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание теперь могут получить родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР; высококвалифицированные специалисты и члены их семей, работающие в России не менее шести месяцев.