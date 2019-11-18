Москва, , 11:08 — REGNUM Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». Такая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд принял исковое заявление 15 ноября, истец намерен получить 2,15 млрд рублей. Каковы претензии ведомства к РКЦ, пока неизвестно.

РКЦ «Прогресс» является ведущим в России предприятием по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. В Самаре создают ракеты-носители «Союз-2», «Союз-СТ», также в процессе разработки находится ракета-носитель среднего класса «Союз-5».

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