Куньмин, Китай, , 11:04 — REGNUM Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила подозреваемого в контрабанде девяти буйволов, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Полиция пограничного уезда Магуань на границе Китая и Вьетнама обнаружила в городе Цзиньчан мужчину с тремя буйволами 8 ноября около 18:00 по местному времени. Мужчина не смог предоставить ни карантинного сертификата, ни документа о происхождении буйволов. Еще весть контрабандных животных были изъяты в тот же день.

Подозреваемый сознался, что перевозил контрабандой буйволов из Вьетнама в провинцию Юньнань. Расследование по данному делу продолжается. За последние годы участились случаи контрабанды куриных ножек и говядины из Вьетнама через Магуань.