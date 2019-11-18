Тула, , 11:00 — REGNUM Сильный туман сохранится на территории Тульской области 18 ноября, на территории региона в связи с этим объявлено метеопредупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области. Сильный туман в регионе фиксировался также вечером 17 ноября.

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 18 ноября 2019 года на территории Тульской области сохранится туман, видимость 200−700 м», — уточнили в ведомстве.

Особенно внимательными рекомендуется быть водителям — для безопасности им рекомендуется снизить скорость, быть готовым к остановке, не обгонять впереди идущие автомобили.