Москва, , 10:59 — REGNUM Более половины жителей России (53%) относятся к президенту США Дональду Трампу безразлично, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В основном безразличное отношение высказывают молодые люди 18−24 лет (71%), чуть реже люди в возрасте 45−59 лет и старше 60 (по 37%).

По мнению 47% опрошенных, отношения между Россией и США останутся без изменений (в 2018 году — 37%). При этом 19% думают, что улучшатся. Отрицательно настроены 20% граждан РФ.

В опросе 8 октября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство российских граждан (85%) оценивают отношения между Россией и США как негативные (в 2018 году — 86%).

Подробнее: ВЦИОМ: 85% граждан оценивают отношения России и США негативно