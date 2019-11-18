Махачкала, , 11:04 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы продлил на три недели срок ареста чемпиону мира по рукопашному бою из Дагестана Шахбану Мачиеву, обвиняемому в убийстве сотрудника Росгвардии. По новому постановлению спортсмен пробудет под стражей до 10 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, в ночь на 18 ноября 2018 года у клуба-ресторана «Бест» в Махачкале произошла перестрелка, в ходе которой был убит 26-летний лейтенант Росгвардии. Мачиев также получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

После выхода из больницы Мачиева задержали по подозрению в убийстве. Случилось это 10 декабря, а через два дня решением Советского суда Махачкалы он был заключен под стражу. Срок ареста с тех пор неоднократно продлевался. В начале октября зашита спортсмена пыталась добиться для подозреваемого смягчения меры пресечения, но безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, к убийству росгвардейца, по данным следствия, также может быть причастен житель села Балахани Унцукульского района Дагестана Хаскил Якубов. Он с 29 ноября прошлого года находится в федеральном розыске.

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