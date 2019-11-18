Москва, , 10:57 — REGNUM В трёх московских аэропортах отменили и задержали 46 авиарейсов, сообщает 18 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 10:47, в «Домодедово» задержано шесть рейсов, отменено — семь. В том числе не состоится вылет самолёта в Екатеринбург и Куляб (Таджикистан), отменили прибытие рейсов из Екатеринбурга, Куляба и Гонконга.

Во «Внуково» задержано 18 рейсов, два (Москва — Курск и Курск — Москва) отменено. В «Шереметьево» 13 рейсов задержано. Данные сервису предоставлены аэропортами.