Магнитогорск, Челябинская область, , 10:55 — REGNUM В Челябинской области одно из садоводческих товариществ незаконно использовало воду из реки Урал. Председатель сада оштрафован на 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверку провела Магнитогорская природоохранная прокуратура. В ходе неё выяснилось, что в 2018—2019 годах представители сада выкачали из реки больше 1,8 млн кубометров воды. Но это было сделано без соответствующего договора на водопользование.

Прокуратура завела административное дело по факту незаконного использования реки. Председатель оштрафован. Решение о назначении ему штрафа пока не вступило в силу. А тем временем прокуратура держит на контроле устранение нарушений.