Москва, , 10:53 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву и мэру столицы Сергею Собянину с просьбой проверить обоснованность льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Существующий дефицит парковочных мест в Москве усугубляется вследствие необоснованных преференций на стоимость парковки, которые предоставляются автомобилям системы каршеринга, полагают депутаты. Автомобили каршеринга занимают платные парковочные места либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно.

Парламентарии попросили Артемьева проверить, на каком основании система каршеринга пользуется такими льготами, что ставит такие автомобили в явно привилегированное положение по сравнению с обычными транспортными средствами.

Аналогичное обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину.