Черкесск, , 10:49 — REGNUM Два лесных пожара потушили в Карачаево-Черкесии 17 ноября. К 15:00 удалось справиться с возгоранием в Зеленчукском районе, где огонь распространился на территории 0,3 га в Ермоловском лесничестве. В Карачаевском районе лес потушили к 16:20, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС.

В общей сложности к тушению пожаров было привлечено около 70 человек. Использовалось 17 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии с 11 ноября был введен особый режим противопожарной безопасности из-за пожаров, возникших в трех районах республики — Зеленчукском, Урупском и Карачаевском. В некоторых лесничествах было выявлено сразу несколько очагов пожаров.

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