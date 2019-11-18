Джанкой, Крым, 18 ноября 2019, 10:47 — REGNUM У гражданина Украины изъяли в Крыму полмиллиона рублей, которые он не указал в таможенной декларации. Об этом ИА REGNUM 18 ноября сообщили в пресс-службе крымской таможни.
По данным крымских таможенников, разрешённые к перемещению без таможенного декларирования денежные средства в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов США, возвращены владельцу. Превышающие установленные ограничения 2,8 тыс. долларов США и 425 тыс. рублей изъяты и размещены на ответственное хранение.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Крыму временно приостановили пропуск граждан через пограничный пункт «Армянск» из-за того, что украинские власти закрыли на реконструкцию пункт пропуска «Каланчак». 15 ноября пропуск граждан возобновили.
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