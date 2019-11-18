Ташкент, , 10:43 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана предложило вдвое увеличить размер штрафа за создание помехи для проезда спецтранспорта. Об этом говорится в поправках в Кодекс об административных нарушениях, который опубликован на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики».

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Штраф предлагается повысить с 5 до 10 минимальных размеров заработной платы, что составляет 2,23 млн сумов ($235). Поправки планируется внести в статью 128−5 Кодекса об административных нарушениях Узбекистана.

Напомним, 8 октября министерство здравоохранения Узбекистана призвало водителей уступать дорогу автомобилям скорой медицинской помощи, так как участились случаи игнорирования требований спецсредств уступить дорогу.

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