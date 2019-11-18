Москва, , 10:41 — REGNUM Подавляющее большинство российских граждан (85%) оценивают отношения между Россией и США как негативные (в 2018 году — 86%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

США и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В основном опрошенных характеризуют отношения России США как «напряженные» (52%), «прохладные» (20%) или «враждебные» (13%).

По мнения 52% респондентов, России следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности, активизировать культурные (47%) и политические связи (45%). 30% граждан РФ думают, что ничего менять не надо, 17% предлагаюют сократить сотрудничество.

Опрос проведен 8 октября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России считают основными противниками страны США, Украину и Турцию. Главные друзья России, по мнению опрошенных, — Белоруссия, Казахстан и Китай.

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