Пекин, , 10:41 — REGNUM Китайские метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности в связи с мощными снегопадами, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном метеоцентре, мощные снегопады обрушатся на некоторые районы провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Ожидается до 28 см осадков. Местным жителям рекомендовано оставаться дома, а муниципальным службам приготовиться к экстренным происшествиям и своевременному устранению их последствий.

Объявлен «синий» уровень погодной опасности в связи с приходом холодного фронта, который обрушит температуры в центральной и восточной части Китая на 6−10 градусов Цельсия. Сильный ветер ожидается в низовьях и средних течениях реки Янцзы, а также в северных районах реки.