Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Компания Valve может выпустить VR-игру по франшизе Half-Life. Об этом 18 ноября сообщает портал PCGamer.

По слухам, полноценный анонс игры Half-Life: Alyx состоится 19 ноября 2019 года, в день 21-летней годовщины с момента выхода оригинальной Half-Life. Сообщается, что разработчики могут выпустить версию нового проекта, не требующую VR-гарнитуры.

Напомним, Half-Life — это серия шутеров от первого лица, разработанная американской компанией Valve. Последний проект франшизы вышел в 2007 году.

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