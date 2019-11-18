Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области с 1 декабря начнут доставлять пожилых сельчан в медицинские организации на диспансеризацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, ведется подготовительная работа по доставке людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительных медицинских обследований, направленных на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Напомним, ранее в регион поступили автомобили, с помощью которых организуют доставку сельских жителей в медорганизации.

Все муниципальные образования Оренбуржья включатся в работу по доставке уже с 1 декабря 2019 года. Готовность учреждений системы социального обслуживания и медицинских организаций к реализации межведомственного мероприятия находится на контроле областных министерств социального развития и здравоохранения.

Представитель министерства социального развития области, начальник отдела организации социального обслуживания населения Акбикеш Есина отметила, что численность сельских жителей, подлежащих с 2020 по 2024 годы доставке в медицинские организации, составляет более 100 тыс. человек. В области проведена большая подготовительная работа: принята необходимая нормативная документация, приобретены автотранспортные средства, созданы мобильные бригады для доставки и сопровождения пожилых людей. В настоящее время социальные и медицинские работники выверяют списки сельчан в разрезе каждого сельского населенного пункта, составляют графики доставки.

С 1 октября 2019 года в пилотном режиме в Беляевском, Курманаевском и Ташлинском районах осуществляется доставка пенсионеров старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По состоянию на 14 ноября организовано 22 бесплатных выезда в районные больницы, на специализированном автотранспорте доставлено более 300 человек.

Анализ работы указанных территорий показал востребованность населением этой услуги, особенно пожилыми жителями отдаленных сельских населенных пунктов.

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