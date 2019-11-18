Донецк, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 18 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили 23 мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Широкая Балка, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Петровское, Саханка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела населённого пункта Старомихайловка в двух домах повреждена крыша и несущая стена, ещё в двух домах пострадало остекление и бытовая техника.

Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее зафиксировано 11 обстрелов территории ДНР, в ходе которых ВСУ выпустили 27 единиц боеприпасов.

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