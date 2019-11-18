Сосновский район, Челябинская область, , 09:53 — REGNUM 28-летний житель Челябинска заплатит 20 тыс. рублей за спровоцированный пожар на территории «Шершневского лесничества». Такой судебный штраф наложил на него мировой судья в Сосновском районе, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

2 мая гражданин проводил на своём участке в деревне Ключи сварочные работы. Из-за окалины загорелась трава, а затем и лесные насаждения. Участок гражданина прилегал к лесничеству, поэтому до леса пламя добралось быстро. Способствовал распространению огня и сильный ветер. Часть деревьев была уничтожена.

Гражданин делал на участке металлическое ограждение. Теперь по решению мирового судьи он заплатит государству 20 тыс. рублей.