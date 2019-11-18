Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Книгу историка Олега Соколова с его автографом выставили на продажу через интернет-сервис для размещения объявлений «Авито». Книгу продают за 30 тысяч рублей и обещают часть средств с продажи перевести в фонд помощи жертвам домашнего насилия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Книга Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Росси и Европа 1799−1805 гг.» — посвящена первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей против Наполеона. Как уточняет автор объявления, это новая и, на данный момент, последняя монография на русском языке историка-наполеониста, бывшего доцента кафедры истории нового времени исторического факультета СПбГУ Олега Соколова.

Книга была выставлена на продажу петербургским букинистом 11 ноября, на третий день после того персона Соколова стала широко известна.

«Редкая книга в отличном состоянии и снабжена дарственной надписью с автографом ученого-историка. Часть вырученных от продажи средств будет перечислена фонду помощи жертвам домашнего насилия», — говорится в объявлении.

Книга Олега Соколова, с предисловием от писателя и публициста Дмитрия Пучкова (Гоблина), была издана в Петербурге в 2019 году. Монографию на 656 страниц с дарственной подписью, датированную маем текущего года, оценили в 30 тысяч рублей, в то время как на книжном рынке книга без автографа оценивается от 750 до 1000 рублей. На данный момент лотом заинтересовались лишь 604 человека.

Занятно, что четыре дня назад в другой продавец также выставил данную книгу в продажу, оценив ее стоимость в 22 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Испании издательство Desperta Ferro изъяло из продажи книгу Соколова. Речь идет о переведенном на испанский язык труде «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа».