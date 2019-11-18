Элиста, 18 ноября 2019, 09:43 — REGNUM В Элисте завершился 5-й городской фестиваль «Джангрин ачнр». Данное мероприятие проводится ежегодно под эгидой Общественного совета по развитию калмыцкого языка при Главе Администрации города Элисты в целях возрождения и пропаганды национальной культуры, преемственности традиций, а также привлечения общественности к пропаганде героического эпоса «Джангар», как сокровищницы народной мудрости, отражающей лучшие качества национального характера.
На базе «Ойрат-Арены» состоялся 5-й юбилейный городской фестиваль «Джангрин ачнр», в котором приняли участие 18 команд из городских школ и ссузов.
Всего в мероприятии приняло участие порядка 1000 человек, которые окунулись в атмосферу калмыцкой культуры. Для участников и гостей фестиваля был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов города, угощение калмыцким чаем и борцоками, также в холле была установлена тематическая фотозона, на фоне которой гостями фестиваля сделано множество селфи.
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В социальных сетях прошел вдохновлённый фестивалем информационный флешмоб «Джангрин ачнр», участники которого высказывали своё отношение национальному эпосу. Команды состязались в шести номинациях: визитка, стрельба из лука, национальная борьба, альчики, шахматы, конкурс сказителей «Келмрч».
Победителем соревнования стала команда элистинской школы № 17. Ей достался главный приз — денежная премия, телевизор и скакун калмыцкой породы.
Второе командное место заняла Элистинская многопрофильная гимназия. Ребят наградили ноутбуком и денежной премией.
А почетное третье место у команды 23-й городской школы. Призы — телевизор и денежная премия. Почетный гость фестиваля, знаменитый калмыцкий джангарчи Владимир Каруев поделился своим мнением о конкурсе, и дал оценку уровню молодых исполнителей эпоса «Джангар».
Что касается уровня исполнителей и их знаний родного языка, то известный джангарчи отметил, что он, в целом удовлетворен.