Элиста, , 09:43 — REGNUM В Элисте завершился 5-й городской фестиваль «Джангрин ачнр». Данное мероприятие проводится ежегодно под эгидой Общественного совета по развитию калмыцкого языка при Главе Администрации города Элисты в целях возрождения и пропаганды национальной культуры, преемственности традиций, а также привлечения общественности к пропаганде героического эпоса «Джангар», как сокровищницы народной мудрости, отражающей лучшие качества национального характера.

На базе «Ойрат-Арены» состоялся 5-й юбилейный городской фестиваль «Джангрин ачнр», в котором приняли участие 18 команд из городских школ и ссузов.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 1000 человек, которые окунулись в атмосферу калмыцкой культуры. Для участников и гостей фестиваля был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов города, угощение калмыцким чаем и борцоками, также в холле была установлена тематическая фотозона, на фоне которой гостями фестиваля сделано множество селфи.

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В социальных сетях прошел вдохновлённый фестивалем информационный флешмоб «Джангрин ачнр», участники которого высказывали своё отношение национальному эпосу. Команды состязались в шести номинациях: визитка, стрельба из лука, национальная борьба, альчики, шахматы, конкурс сказителей «Келмрч».

Победителем соревнования стала команда элистинской школы № 17. Ей достался главный приз — денежная премия, телевизор и скакун калмыцкой породы.

Второе командное место заняла Элистинская многопрофильная гимназия. Ребят наградили ноутбуком и денежной премией.

А почетное третье место у команды 23-й городской школы. Призы — телевизор и денежная премия. Почетный гость фестиваля, знаменитый калмыцкий джангарчи Владимир Каруев поделился своим мнением о конкурсе, и дал оценку уровню молодых исполнителей эпоса «Джангар».

"Сегодня важный день в культурной жизни Калмыкии — состоялся пятый фестиваль «Җаңһрин ачнр». Это дань уважения предкам, уважения своим традициям, обычаям. Очень важное дело для нашего подрастающего поколения. Очень рад видеть тех, кто сюда пришел, потому что это люди, которые сохраняют традиции, обычаи, стараются, чтобы их дети знали заветы предков. Говорю спасибо учителям, городским школам, родителям, нашим ребятам-участникам. Джангар — это мудрость, оставленная нашими предками, это путеводная звезда, кладезь мудрости — все это должно стать для подрастающего поколения той базой, которая должна помочь существовать в этом мире. Чтобы потомки знали, где настоящие ценности, а где ложные. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы наши традиции не увядали, никогда не забывались. Спасибо организаторам. Пусть наш народ, наша Калмыкия со славной историей, культурой и традициями проживает в мире и согласии с другими народами и в здравии» — отметил Владимир Каруев.

Что касается уровня исполнителей и их знаний родного языка, то известный джангарчи отметил, что он, в целом удовлетворен.

«Сейчас язык у нас находится в крайне сложном положении. Сейчас не то, что эти конкурсанты-ребята, сейчас, «так называемые композиторы» нормально по-калмыцки не говорят. Но я надеюсь, что с приходом Бату Сергеевича, языку будет уделяться больше внимания. Мы чуть ли не ежедневно должны думать о сохранении языка и традиций… Культура превыше всего. Той же экономикой должны заниматься высококультурные люди, которые имеют врожденную этику, высокую нравственность. Тогда у нас и культура, и экономика будет развиваться правильно» — сказал Владимир Каруев.