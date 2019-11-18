Железноводск, Ставропольский край, , 09:46 — REGNUM Прогулочный бульвар появится в городе Железноводске в Ставропольском крае на месте исторической ярмарочной площади. Городские власти уже приступили к проектированию нового общественного пространства, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что территория от нынешней грязелечебницы до Курортного озера превратится в прогулочный бульвар. Здесь установят стилизованные под старину скамейки, фонари и малые архитектурные формы, которые также будут выдержаны в исторической тематике.

«Бульвар объединит главные курортные объекты, и сделает прогулки и отдых жителей и гостей Железноводска еще более приятными», — подчеркнули в мэрии. Работы по благоустройству бульвара планируется завершить в 2020 году.

Ярмарочная площадь Железноводска в конце XIX — начале XX веков считалась центром города. Здесь находились стратегические объекты, в том числе станция почтовых дилижансов, здание которой в современности переоборудовано под Культурный центр имени Льва Толстого.

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