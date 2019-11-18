Токио, , 09:44 — REGNUM Министерство промышленности Японии представило официальный доклад, в котором говорится о безопасном уровне радиоактивного заражения воды, используемой для охлаждения поврежденного реактора на «Фукусиме-1». Об этом 18 ноября сообщает японское агентство Kyodo.

В докладе говорится, что вода после охлаждения реактора имеет слабый радиоактивный фон и не представляет угрозы человеку и окружающей среде. Сообщается, что в месте сброса воды радиоактивное излучение составит 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере, в то время, как человек в обычных условиях получает в год 2100 микрозивертов.

Отмечается, что пока вода собирается в резервуарах, и ее накопилось уже больше 100 тонн. В конце 2021 года в министерстве предлагают начать сливать воду в океан.

Как передавало ИА REGNUM, разговоры о сбросе воды с реактора «Фукусимы» шли и ранее. Против этого выступают рыбаки, так как боятся репутационных потерь, которые приведут к снижению спроса на их продукцию, и власти Южной Кореи.

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