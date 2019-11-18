Нальчик, , 09:35 — REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готовится к открытию 50-го юбилейного сезона. Он стартует уже 30 ноября, если позволит погода, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Руководство курорта уже разработало праздничную программу мероприятий. В нее входят в том числе любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах, в которых смогут принять участие все желающие. Гостям предложат поучаствовать в массовом карнавальном заезде в стиле ретро.

При этом лыжника в самом креативном костюме ждет главный приз — именной ски-пасс на весь предстоящий горнолыжный сезон. Между участниками соревнований будут разыграны и другие призы и подарки.

В день открытия 50-го сезона на «Эльбурсе» все гости будут бесплатно кататься на канатке. Закончится праздник фейерверком на поляне Азау.

Стоит отметить, что из-за необычно теплой погоды в 2019 году устойчивого снежного покрова в горах пока нет. Поэтому организаторы открытия юбилейного сезона предупредили, что его старт может быть перенесен с 30 ноября на познюю даду, о чем всех гостей курорта «Эльбрус» уведомят дополнительно.